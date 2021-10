Covid in Campania, prorogato l’obbligo della mascherina all’aperto fino al 31 ottobre (Di venerdì 1 ottobre 2021) A causa dell’emergenza Covid in Campania, il governatore De Luca ha prorogato l’uso della mascherina all’aperto e di altre disposizioni, come il divieto di consumo di bevande al coliche dalle 22, con una nuova ordinanza. prorogato, in Campania, fino al 31 ottobre l’uso della mascherina all’aperto: è quanto è stato disposto da una ordinanza firmata Leggi su 2anews (Di venerdì 1 ottobre 2021) A causa dell’emergenzain, il governatore De Luca hal’usoe di altre disposizioni, come il divieto di consumo di bevande al coliche dalle 22, con una nuova ordinanza., inal 31l’uso: è quanto è stato disposto da una ordinanza firmata

