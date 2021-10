Covid | calano incidenza | Rt e ricoveri Solo la regione Lazio a rischio moderato

Advertising

- Continua a calare il valore dell'incidenza dei casi da- 19, sceso a 37 casi per centomila abitanti, contro i 45 della settimana scorsa. Mentre resta sostanzialmente stabile l'indice di ...Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state accertate 13 nuove positività al coronavirus. Rispetto alle ultime due settimane è il dato quotidiano più basso, fatta eccezione per gli 11 casi ...Tutto da calare concretamente nei quartieri ... La lunga virata verso una mobilità più sostenibile accelerata dall’arrivo del Covid. L’ossessione per le case popolari che ancora deve ...Solo il Lazio risulta a rischio moderato. Le restanti 20 Regioni/Province autonome risultano classificate invece a rischio basso ...