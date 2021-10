Covid | cala l' incidenza del virus | Rt stabile Solo la regione Lazio a rischio moderato

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Continua are il valore dell'dei casi da- 19, sceso a 37 casi per centomila abitanti, contro i 45 della settimana scorsa. Mentre resta sostanzialmentel'indice di ...

Fanpage.it

- Continua a calare il valore dell'incidenza dei casi da- 19, sceso a 37 casi per centomila abitanti, contro i 45 della settimana scorsa. Mentre resta sostanzialmente stabile l'indice di ...in diminuzione l'incidenza dei casi di coronavirus a livello nazionale: 37 per 100mila abitanti, contro i 45 della settimana precedente. Nel periodo 8 - 21 settembre, l'Rt medio calcolato sui casi ...Stabile l'Rt, continua a calare l'incidenza. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.937 (21/09/2021) a 3.418 (28/09/2021) Dati ancora in miglioramento dal monitorag ...Una sola Regione, il Lazio, risulta questa settimana classificata a rischio moderato. Le restanti 20 Regioni/Province autonome risultano classificate invece a rischio basso, compresa la Sicilia. Conti ...