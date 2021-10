Covid | cala l’incidenza dei casi Gimbe | “Senza prima dose 8 | 3 milioni di italiani”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La pandemia diarretra in Italia. O, quantomeno, non avanza in maniera significativa. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, resta stabile l’indice di trasmissibilità Rt ma continua are il valore deldei nuovi. Questo valore scende infatti a 37per 100mila abitanti contro i 45 per 100mila abitanti della scorsa settimana. La soglia critica è di 50, l’indice del contagio Rt Nel periodo 8-21 settembre, l’indice del contagio Rt, calcolato suisintomatici è stato invece pari a 0,83 (la soglia critica è di 1). Un valore sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (0,82). In lieve riduzione l’occupazione dei posti letto negli ospedali da parte dei malati di ...

1 - - > ROMA - Continua a calare, per la quinta settimana consecutiva, il valore dell'incidenza dei casi damentre resta stabile l'indice di trasmissibilità Rt. Nel periodo che va dall'8 al 21 ...Ancora in calo il valore dell'incidenza dei casi da nuovo coronavirus. Non è più in calo, ma stabile, l'indice di trasmissibilità Rt. In netta diminuzione l'incidenza del virus a livello nazionale, ...