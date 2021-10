Covid a Napoli, la riscossa degli over 80: «Terza dose del vaccino senza paura» (Di venerdì 1 ottobre 2021) «Il vaccino salva la vita, meglio farlo subito». Lo hanno detto senza esitazioni, gli ultraottantenni che, ieri, sono stati i protagonisti della giornata inaugurale delle terze dosi anti... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 ottobre 2021) «Ilsalva la vita, meglio farlo subito». Lo hanno dettoesitazioni, gli ultraottantenni che, ieri, sono stati i protagonisti della giornata inaugurale delle terze dosi anti...

Advertising

Franc_1992 : RT @autocostruttore: Aifa approva il farmaco anti-Covid Sarilumab utilizzato da marzo 2020 dai medici del Monaldi e del Cotugno di Napoli - fiorellasimonaz : RT @autocostruttore: Aifa approva il farmaco anti-Covid Sarilumab utilizzato da marzo 2020 dai medici del Monaldi e del Cotugno di Napoli - Fra_Valente_cek : Ma a Napoli giocano ancora a porte chiuse per il covid? Non c'è nessuno sugli spalti.... - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, in Campania prorogato l’obbligo delle mascherine anche all’aperto - mattinodinapoli : Covid in Campania: prorogato l'obbligo di mascherina all'aperto, stop agli alcolici sulle strade della movida -