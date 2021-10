Cos’è il testosterone che assumono i ragazzi trans | come agisce e quanto costa?

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ultimamente, sopratutto nelle serie tv o nei programmi televisivi, si parla molto di uominigender, si raccontano le loro storie o il loro percorso gender affirming, ma quello che viene a mancare è una vera e propria educazione su queste tematiche. Quando in tv ci viene raccontata la storia di un uomo* quello che banalmente ci viene mostrato è una carrellata di foto prima/dopo della persona in questione, senza mai spiegare cosa ci sta tra il prima e il dopo,avviene questo cambiamento, cosa comporta e se abbia o meno dei costi. Il percorso gender affirming Quando un uomo* ci mostra una propria foto prima e dopo l’inizio del percorso gender affirming non possiamo che rimanere stupiti dal radicale cambiamento.avviene però, questo cambiamento? Gli uomini ...