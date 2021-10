Cosa ha insegnato lo Spartak al Napoli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Napoli dominante I primi minuti di Napoli-Spartak Mosca sono stati un concentrato di qualità tecnica e tattica da parte della squadra di Luciano Spalletti. Ovviamente per il gol, che però – bisogna dirlo – nasce da una pessima uscita del portiere Maksimenko. Ma la buona partenza degli azzurri va oltre i primi secondi: subito dopo la rete di Elmas, e fino all’espulsione di Mário Rui, i calciatori di Spalletti hanno giocato in maniera dominante, palesando tutta l’intenzione di chiudere la partita e poi gestirla solo dopo aver messo al sicuro il risultato. Proprio come ha scritto Massimiliano Gallo, però, questa supremazia non è stata concretizzata, trasformata in gol. E così, dalla mezz’ora in poi, il Napoli si è ritrovato dentro una gara completamente diversa dal punto di vista fisico, tattico ed emotivo. La nostra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ildominante I primi minuti diMosca sono stati un concentrato di qualità tecnica e tattica da parte della squadra di Luciano Spalletti. Ovviamente per il gol, che però – bisogna dirlo – nasce da una pessima uscita del portiere Maksimenko. Ma la buona partenza degli azzurri va oltre i primi secondi: subito dopo la rete di Elmas, e fino all’espulsione di Mário Rui, i calciatori di Spalletti hanno giocato in maniera dominante, palesando tutta l’intenzione di chiudere la partita e poi gestirla solo dopo aver messo al sicuro il risultato. Proprio come ha scritto Massimiliano Gallo, però, questa supremazia non è stata concretizzata, trasformata in gol. E così, dalla mezz’ora in poi, ilsi è ritrovato dentro una gara completamente diversa dal punto di vista fisico, tattico ed emotivo. La nostra ...

DadoneFabiana : La pandemia ha insegnato una cosa a queste nostre generazioni e a quelle future: indietro non si torna, non si può.… - napolista : Cosa ha insegnato lo Spartak al Napoli Il Napoli deve uccidere subito le partite quando è in grado di farlo. E dev… - VioletPunk : RT @DReqvenge2020: A coloro che desiderano tornare al 'PRIMA', dico: NO. C'è una cosa che ci ha insegnato questo periodo di merda, ed è che… - deumanizzazione : RT @amorsisulcuore: Nessun rapporto è una perdita di tempo: se non ti ha dato quello che cercavi, ti ha insegnato di cosa hai bisogno. - cri_lavit : RT @DReqvenge2020: A coloro che desiderano tornare al 'PRIMA', dico: NO. C'è una cosa che ci ha insegnato questo periodo di merda, ed è che… -