Cosa è successo (e cosa ci è piaciuto) durante la terza puntata di Audizioni di «X Factor 15» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con la terza puntata di Audition, X Factor 2021 entra in una fase ancora più delicata dei casting. Il prossimo step, infatti, sono i BootCamp (poi gli Home Visit), e lì i giudici dovranno cominciare a scremare i concorrenti delle loro squadre, non più composte per categorie, ma per progetto musicale. Per la giuria inizia una fase che forse è perfino più difficile della gara vera e propria (che tende a riguardare più i concorrenti che la scelta fatta a monte). Tra l'altro, mai come quest'anno, stiamo assistendo alle esibizioni di una quantità incredibile di artisti in erba (o già maturi) degni di passare al turno successivo. La sensazione, cominciata con la prima puntata e rinnovata con la seconda, è confermata anche nella terza e ultima Audition: tanto talento, tanta «urgenza di comunicare» (cit. ...

