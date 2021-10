Coronavirus, in Italia solo il Lazio è a rischio moderato: il report dell’Iss (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Questa settimana una sola Regione, il Lazio, risulta a rischio moderato, tutte le altre risultano classificate a rischio basso, secondo i dati contenuti nel report diffuso dall’Istituto superiore di sanità (Iss), sul Monitoraggio della Cabina di regia relativo all’andamento di Covid-19. Dalle tabelle allegate alla bozza del documento,”una sola Regione risulta classificata a rischio moderato, secondo il Dm del 30 Aprile 2020. Le restanti 20 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio basso”. “solo una Regione/Provincia autonoma – continua il rapporto – riporta un’allerta di resilienza”, cioè Bolzano, sempre secondo gli allegati in bozza. “Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – Questa settimana una sola Regione, il, risulta a, tutte le altre risultano classificate abasso, secondo i dati contenuti neldiffuso dall’Istituto superiore di sanità (Iss), sul Monitoraggio della Cabina di regia relativo all’andamento di Covid-19. Dalle tabelle allegate alla bozza del documento,”una sola Regione risulta classificata a, secondo il Dm del 30 Aprile 2020. Le restanti 20 Regioni/Province autonome risultano classificate abasso”. “una Regione/Provincia autonoma – continua il rapporto – riporta un’allerta di resilienza”, cioè Bolzano, sempre secondo gli allegati in bozza. “Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza”. (fonte Adnkronos)

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Medici Roma: “Terza dose sanitari prima possibile o rischio stop reparti”… - vogue_italia : Gigi Hadid ha delle richieste per i fan. - antonionota5 : RT @sole24ore: ?? Coronavirus oggi. Mappa Ecdc: Italia più sicura, solo Calabria in rosso ?? Clima, attivisti per l’ambiente “occupano” con… - sole24ore : ?? Coronavirus oggi. Mappa Ecdc: Italia più sicura, solo Calabria in rosso ?? Clima, attivisti per l’ambiente “occup… - Italia_Notizie : Il monitoraggio: ancora in calo l’incidenza (a 37), l’indice Rt è stabile allo 0,83 -