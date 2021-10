Conferenza stampa Juric: «A Torino la squadra che si tifa è il Toro. Belotti e Zaza out» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia del Derby della Mole: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Ivan Juric è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Torino e Juve appaiate a 8 punti e alla ricerca dell’affermazione nella stracittadina. Le dichiarazioni di Juric alla vigilia del match. LA GARA – «L’avversario è di assoluto valore, che ha ritrovato risultato e spirito. Ultimamente stanno facendo grandi risultati». Torino – «Gruppo fantastico: ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare, non ho mai avuto un problema. Non ho mai dovuto spronarli a lavorare bene, ci siamo allenati con intensità». CLIMA DERBY IN CITTA‘ – «Non sono uscito tanto di casa. Me ne renderò ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ivanè intervenuto inalla vigilia del Derby della Mole: ecco le sue dichiarazioni sulla gara Ivanè intervenuto inalla vigilia della sfida contro la Juventus.e Juve appaiate a 8 punti e alla ricerca dell’affermazione nella stracittadina. Le dichiarazioni dialla vigilia del match. LA GARA – «L’avversario è di assoluto valore, che ha ritrovato risultato e spirito. Ultimamente stanno facendo grandi risultati».– «Gruppo fantastico: ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare, non ho mai avuto un problema. Non ho mai dovuto spronarli a lavorare bene, ci siamo allenati con intensità». CLIMA DERBY IN CITTA‘ – «Non sono uscito tanto di casa. Me ne renderò ...

