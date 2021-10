Con il fuoristrada sulla scalinata del Canova a Possagno, il video finisce sui social. Indagano le forze dell’ordine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dei ragazzi si sono ripresi mentre con il loro fuoristrada hanno percorso in retromarcia la scalinata del tempio del Canova a Possagno. La scena, ripresa da persone che hanno assistito all’episodio, è finita su Instagram e l’amministrazione comunale ha denunciato il fatto ai carabinieri che stanno indagando per risalire ai responsabili della condotta spregiudicata e potenzialmente dannosa per il monumento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dei ragazzi si sono ripresi mentre con il lorohanno percorso in retromarcia ladel tempio del. La scena, ripresa da persone che hanno assistito all’episodio, è finita su Instagram e l’amministrazione comunale ha denunciato il fatto ai carabinieri che stanno indagando per risalire ai responsabili della condotta spregiudicata e potenzialmente dannosa per il monumento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

