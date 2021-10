Comunali | Letta | Conte | Berlusconi | Salvini e Meloni cosa rischiano | la posta in palio per i cinque leader

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La tornata elettorale che inizierà domenica, non segna solo il destino di più di mille comune, 5 grandi città e una regione, la Calabria. Ma rischia di avere un impatto...

... ieri a Roma per la sua candidata alledi Roma, stasera a Siena per il comizio conclusivo della sua corsa alle elezioni suppletive. Insomma, ha deciso di sfidare da sinistra, il ...Al Nazareno, infatti, c'è un Enricoche incrocia le dita e prega che l'esito dellespinga l'ex ministro dell'Interno a uscire dal governo. Che nei voti di lista la Lega finisca dietro ...«A due giorni dal voto, a poche ore dal comizio elettorale di chiusura della campagna elettorale, voglio ancora una volta sottolineare l'importanza di questo momento per Praiano. Che ci sia una sola l ...ROMA - Da “Quelli che il calcio” a “Quelli che il lunedì”. È il nuovo titolo dello storico programma di Rai2 che torna il 4 ottobre spostandosi dalla ...