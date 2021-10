Comunali a Napoli, scuola chiusa 11 giorni per il voto: protestano i genitori (Di venerdì 1 ottobre 2021) scuola chiusa undici giorni causa elezioni. Succede a Napoli dove i genitoi degli alunni della “Cuoco-Schipa” hanno protestato attaccando striscioni davanti al cancello chiuso dell’istituto. “Il programma di disinfezione delle scuole post elezioni del 3 e 4 ottobre – spiegano i genitori della rete “Fuori dagli schermì” già protagonisti di iniziative contro la didattica a distanza – porterà la chiusura delle strutture scolastiche adibite a seggio elettorale per un periodo che in alcuni istituti si protrarrà fino a lunedì 11 ottobre, superando ogni limite di ragionevole utilizzo per fini elettorali dei plessi scolastici”. “L’ interruzione dell’attività didattica per ben dieci giorni, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico – ha dichiarato una delle mamme ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 ottobre 2021)undicicausa elezioni. Succede adove i genitoi degli alunni della “Cuoco-Schipa” hanno protestato attaccando striscioni davanti al cancello chiuso dell’istituto. “Il programma di disinfezione delle scuole post elezioni del 3 e 4 ottobre – spiegano idella rete “Fuori dagli schermì” già protagonisti di iniziative contro la didattica a distanza – porterà la chiusura delle strutture scolastiche adibite a seggio elettorale per un periodo che in alcuni istituti si protrarrà fino a lunedì 11 ottobre, superando ogni limite di ragionevole utilizzo per fini elettorali dei plessi scolastici”. “L’ interruzione dell’attività didattica per ben dieci, a pochidall’inizio dell’anno scolastico – ha dichiarato una delle mamme ...

Advertising

glooit : Comunali Napoli 2021, Municipalità 10: tutti i candidati e le liste leggi su Gloo - ettoremaria : Elezioni comunali/6. “Vedi Napoli e poi vinci!”. Per Manfredi è quasi fatta. In Calabria, invece, vincerà Occhiuto.… - ettoremaria : Elezioni comunali/6. “Vedi #Napoli e poi vinci!”. Per @GaeManfredi è quasi fatta, forse già al primo turno. In… - ottopagine : Comunali, Sbarra (Cisl): candidati facciano del lavoro vera priorita' #Napoli - ziapappi : RT @sbrando72: Antonio Bassolino, il politico più esperto che corre da outsider -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Napoli Elezioni domenica 3 ottobre: come si vota, gli orari. Domande e risposte Sotto i riflettori le grandi sfida nei capoluoghi di regione: Roma, Milano, Bologna e Napoli , il ... Elettori ricoverati in reparti covid Questi elettori possono votare per le elezioni comunali - se ...

Questo weekend elezioni comunali, suppletive e regionali: ecco tutte le regole per il voto Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota in oltre mille comuni, tra cui 6 capoluoghi di Regione (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste) e 14 capoluoghi di provincia. In Calabria si voterà anche per le elezioni regionali. Si terranno anche le elezioni suppletive: a Roma si vota per assegnare il seggio ...

Comunali Napoli 2021, Municipalità 1: tutti i candidati e le liste Fanpage.it Cerimonia di chiusura della campagna elettorale di Manfredi all'Arenile di Bagnoli In data 30 settembre all’Arenile di Bagnoli si è ufficialmente conclusa la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra, Movimento 5 Stelle e forze civiche Gaetano Manfredi, ex rettore ...

Trasporto scolastico a Napoli, fermato pulmino pieno di bambini Con la ripresa delle attività didattiche, il personale della polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli sul trasporto scolastico regolarmente autorizzati dal Comune di Napoli.

Sotto i riflettori le grandi sfida nei capoluoghi di regione: Roma, Milano, Bologna e, il ... Elettori ricoverati in reparti covid Questi elettori possono votare per le elezioni- se ...Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota in oltre mille comuni, tra cui 6 capoluoghi di Regione (Roma, Milano,, Bologna, Torino e Trieste) e 14 capoluoghi di provincia. In Calabria si voterà anche per le elezioni regionali. Si terranno anche le elezioni suppletive: a Roma si vota per assegnare il seggio ...In data 30 settembre all’Arenile di Bagnoli si è ufficialmente conclusa la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra, Movimento 5 Stelle e forze civiche Gaetano Manfredi, ex rettore ...Con la ripresa delle attività didattiche, il personale della polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli sul trasporto scolastico regolarmente autorizzati dal Comune di Napoli.