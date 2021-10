Commisso: «Italiano, grande lavoro. Chi ha debiti e non sta alle regole venga penalizzato» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola in una lunga intervista. Le sue parole Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in una lunga intervista al sito ufficiale viola. Italiano – «Italiano? Impatto eccellente. Ci avevo parlato a telefono, l’ho incontrato qui. Ha fatto il grande lavoro che gli chiedevamo. Abbiamo detto dal primo giorno al nuovo allenatore di vedere i giocatori e dirci poi di cosa aveva bisogno. Ha accettato molti giocatori che un altro allenatore non avrebbe accettato. Da lì siamo partiti per le ultime settimane di mercato con Odriozola, Torreira, Nastasic. Abbiamo recuperato Saponara, Sottil, Duncan che sta facendo molto bene e meravigliando tutti. Non è vero 9/11 della squadra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale viola in una lunga intervista. Le sue parole Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato in una lunga intervista al sito ufficiale viola.– «? Impatto eccellente. Ci avevo parlato a telefono, l’ho incontrato qui. Ha fatto ilche gli chiedevamo. Abbiamo detto dal primo giorno al nuovonatore di vedere i giocatori e dirci poi di cosa aveva bisogno. Ha accettato molti giocatori che un altronatore non avrebbe accettato. Da lì siamo partiti per le ultime settimane di mercato con Odriozola, Torreira, Nastasic. Abbiamo recuperato Saponara, Sottil, Duncan che sta facendo molto bene e meravigliando tutti. Non è vero 9/11 della squadra ...

