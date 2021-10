Commisso furioso: 'Chi ha debiti non viene penalizzato, così falsiamo il calcio' (Di venerdì 1 ottobre 2021) stato un mese e mezzo bellissimo, spero possa continuare così anche dopo partita di domenica". Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che nei giorni scorsi aveva affrontato il tema del ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 ottobre 2021) stato un mese e mezzo bellissimo, spero possa continuareanche dopo partita di domenica". Il presidente della Fiorentina, Rocco, che nei giorni scorsi aveva affrontato il tema del ...

Advertising

Gazzetta_it : Commisso ancora furioso: 'Chi ha debiti non viene penalizzato, non è giusto' #serieA - _IlBoris : RT @Gazzetta_it: Commisso ancora furioso: 'Chi ha debiti non viene penalizzato, non è giusto' #serieA - whyALWAYSjump9 : RT @Gazzetta_it: Commisso ancora furioso: 'Chi ha debiti non viene penalizzato, non è giusto' #serieA - ChristianTolve : RT @Gazzetta_it: Commisso ancora furioso: 'Chi ha debiti non viene penalizzato, non è giusto' #serieA - battitomilan7 : RT @Gazzetta_it: Commisso ancora furioso: 'Chi ha debiti non viene penalizzato, non è giusto' #serieA -