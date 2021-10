Claudio D’Alessio: accusato dalla colf di percosse, oggi l’ultima udienza (Di venerdì 1 ottobre 2021) E’ ripreso il processo al figlio del cantante Gigi D’Alessio accusato dalla sua collaboratrice domestica di averla picchiata e addirittura ridotta in uno stato di semi schiavitù. Claudio D’Alessio di nuovo a processoSi è già parlato anni fa di questo caso che ha davvero sconvolto i fan di Gigi D’Alessio. Il figlio Claudio è stato accusato dalla sua colf di essere stata picchiata e ridotta in stato di schiavitù in quanto non pagata per i suoi servizi. La causa contro il giovane napoletano va avanti da tempo e nei giorni scorsi il processo è stato ripreso. Claudio D’Alessio a processo: le accuse Il giorno 27 settembre, Claudio ... Leggi su formatonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) E’ ripreso il processo al figlio del cantante Gigisua collaboratrice domestica di averla picchiata e addirittura ridotta in uno stato di semi schiavitù.di nuovo a processoSi è già parlato anni fa di questo caso che ha davvero sconvolto i fan di Gigi. Il figlioè statosuadi essere stata picchiata e ridotta in stato di schiavitù in quanto non pagata per i suoi servizi. La causa contro il giovane napoletano va avanti da tempo e nei giorni scorsi il processo è stato ripreso.a processo: le accuse Il giorno 27 settembre,...

