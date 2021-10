Claudia Gerini di nuovo mamma? “Ci sto pensando…” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sembra proprio che Claudia Gerini a 50 anni sia pronta per il terzo figlio, e così per Rosa e Linda potrebbe presto arrivare un fratellino. Lo ha dichiarato lei stessa: ecco che cosa ha detto. Claudia Gerini è nata nel 1971 e, arrivata oggi ad avere ormai quasi 50 anni, non ha perso nemmeno un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sembra proprio chea 50 anni sia pronta per il terzo figlio, e così per Rosa e Linda potrebbe presto arrivare un fratellino. Lo ha dichiarato lei stessa: ecco che cosa ha detto.è nata nel 1971 e, arrivata oggi ad avere ormai quasi 50 anni, non ha perso nemmeno un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' #claudiagerini - Stefanash7 : RT @MediasetTgcom24: Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' #claudiagerini - infoitcultura : Claudia Gerini a 50 anni vuole un altro figlio: 'Ma da single in Italia non posso adottarlo' - infoitcultura : Claudia Gerini: «Desidero essere di nuovo mamma a quasi 50 anni ma per la legge italiana non posso adottare» - infoitcultura : Claudia Gerini: «A 50 anni vorrei un altro figlio, ma in Italia i single non possono adottare» -