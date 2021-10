Claudia Gerini: «Desidero essere di nuovo mamma a quasi 50 anni ma per la legge italiana non posso adottare» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Claudia Gerini a quasi 50 anni desiera diventare di nuovo mamma, ma denuncia la burocrazia italiana. «Da single in Italia non posso adottare un bimbo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene?». L’attrice ha confessato di volere un altro figlio ma purtroppo non potendo averlo naturalmente vorrebbe adottarlo, strada ancora più complessa del concepimento naturale. Claudia ha deciso, come personaggio, di portare avanti una sua personale battaglia, convinta di rappresentare il pensiero di molti altri aspiranti genitori. Al settimanale F ha spiegato: «Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni. Solo che ho quasi 50 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 1 ottobre 2021)50desiera diventare di, ma denuncia la burocrazia. «Da single in Italia nonun bimbo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con unache gli vuole bene?». L’attrice ha confessato di volere un altro figlio ma purtroppo non potendo averlo naturalmente vorrebbe adottarlo, strada ancora più complessa del concepimento naturale.ha deciso, come personaggio, di portare avanti una sua personale battaglia, convinta di rappresentare il pensiero di molti altri aspiranti genitori. Al settimanale F ha spiegato: «Vorrei altri tre figli di quattro o otto. Solo che ho50 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' #claudiagerini - Lorelei07224785 : RT @MediasetTgcom24: Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' #claudiagerini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' #claudiagerini - DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' #claudiagerini - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Claudia Gerini: 'Voglio un altro figlio ma sono single e non posso adottare' #claudiagerini -