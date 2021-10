Clamoroso Southgate | “La finale di Euro2020 è finita in pareggio | ricordiamocelo Su Bonucci…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Clamorose dichiarazioni di Garethin conferenza stampa prima dei match dell’Inghilterra in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali 2022. Il CT inglese ha commentato le parole di Bonucci di qualche giorno fa, che ha spiegato come l’arroganza di Declan Rice, centrocampista della Nazionale dei Tre Leoni, abbia caricato gli azzurri in vista della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Consigli fantaeuropeo Quarti di: ecco chi schierare al fantacalcio Euro 2020 EURO 2020, ecco le probabili formazioni dei Quarti diFantaeuropeo Consigli fantaeuropeo Semifinali: ecco chi schierare al fantacalcio Euro 2020 EURO 2020, ecco le probabili formazioni delle Semifinali Fantaeuropeo Pier Augusto Stagi: “Nel 2006 l’Italia ...