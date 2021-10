Cino Zucchi al prossimo appuntamento di Architects Tales

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Adnkronos) - Promosso da Gruppo Rubner in collaborazione con Luca Molinari Studio,è l'iniziativa digitale per continuare a tener vivo il dialogo con le voci più autorevoli dell'architettura e dell'urbanistica contemporanea Milano, 1 ottobre 2021. La discontinuità determinata dal Covid-19 ha modificato il punto di vista degli architetti portandoli a rileggere, con rinnovato interesse, la funzionalità dell'urbanistica moderna attraverso la proposta di progetti – ma anche di visioni e idee – sempre più caratterizzati da un'attenzione alle urgenze ambientali e agli imperativi dello sviluppo sostenibile. L'Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano ha stimato che a fine 2020 sono oltre 6,6milioni i lavoratori in cosiddetto “smart working di emergenza” e prevede che ci saranno circa 5,3 milioni di lavoratori in smart ...