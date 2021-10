Ciclismo, per Tadej Pogacar Giro dell’Emilia e Tre Valli Varesine: “Molto stimolante correre in Italia” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un Mondiale non andato al meglio, una condizione ancora lontana dal top. Sarà un finale di stagione all’insegna delle corse Italiane quello del vincitore degli ultimi due Tour de France, Tadej Pogacar. Lo sloveno infatti si concentrerà sul calendario tricolore per lanciare l’assalto all’ultima Monumento, il Giro di Lombardia. La stella della UAE Emirates sarà presente con la sua compagine in un doppio appuntamento in attesa della Classica delle Foglie Morte: domani il Giro dell’Emilia, poi, martedì, alla Tre Valli Varesine. Il suo commento: ”Sarò in gara in Italia in questo periodo per la prima volta nella mia carriera, potendo così partecipare in queste gare affascinanti. E’ per me Molto stimolante ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un Mondiale non andato al meglio, una condizione ancora lontana dal top. Sarà un finale di stagione all’insegna delle corsene quello del vincitore degli ultimi due Tour de France,. Lo sloveno infatti si concentrerà sul calendario tricolore per lanciare l’assalto all’ultima Monumento, ildi Lombardia. La stella della UAE Emirates sarà presente con la sua compagine in un doppio appuntamento in attesa della Classica delle Foglie Morte: domani il, poi, martedì, alla Tre. Il suo commento: ”Sarò in gara inin questo periodo per la prima volta nella mia carriera, potendo così partecipare in queste gare affascinanti. E’ per me...

