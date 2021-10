Chrissy Teigen scrive un post toccante al figlio mai nato: “Mi hai insegnato che la vita è un miracolo” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Al figlio che abbiamo quasi avuto…”. Comincia così la toccante lettera aperta che Chrissy Teigen scrive su Instagram al figlio perso un anno fa a causa di un aborto spontaneo: “Un anno fa mi hai dato il dolore più grande che potessi mai immaginare”, continua la modella e moglie di John Legend, che condivide sui social uno scatto di quel terribile periodo, mentre nel letto di un ospedale piange tra le braccia del marito. Si sarebbe dovuto chiamare Jack e Chrissy si è fatta tatuare il suo nome sul braccio pochi mesi dopo l’aborto accanto a quello degli altri due figli Luna e Miles. Jack però non è mai venuto al mondo e per la modella il dolore straziante di quel momento non è mai andato via, un dolore, che, come scrive nella lettera, è servito: “per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Alche abbiamo quasi avuto…”. Comincia così lalettera aperta chesu Instagram alperso un anno fa a causa di un aborto spontaneo: “Un anno fa mi hai dato il dolore più grande che potessi mai immaginare”, continua la modella e moglie di John Legend, che condivide sui social uno scatto di quel terribile periodo, mentre nel letto di un ospedale piange tra le braccia del marito. Si sarebbe dovuto chiamare Jack esi è fatta tatuare il suo nome sul braccio pochi mesi dopo l’aborto accanto a quello degli altri due figli Luna e Miles. Jack però non è mai venuto al mondo e per la modella il dolore straziante di quel momento non è mai andato via, un dolore, che, comenella lettera, è servito: “per ...

