Chiesa, l'offerta choc del Chelsea: quanto ha rifiutato la Juve (Di venerdì 1 ottobre 2021) Adestra. A sinistra. Seconda punta. Anzi, centravanti. Ormai non sembra particolarmente importante il ruolo di Federico Chiesa . Non conta dove, ciò che conta è che giochi. Anche perché poi trova lui ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Adestra. A sinistra. Seconda punta. Anzi, centravanti. Ormai non sembra particolarmente importante il ruolo di Federico. Non conta dove, ciò che conta è che giochi. Anche perché poi trova lui ...

Advertising

junews24com : Mercato Juve: Chiesa senza prezzo, rifiutate due offerte clamorose - - infoitsport : La Juventus e l’offerta inglese per Chiesa: decisiva la volontà dei bianconeri - Spazio_J : La Juventus e l'offerta inglese per Chiesa: decisiva la volontà dei bianconeri - - Mirkobest : @GianniJ08 Infatti il Chelsea, a quanto si dice, ha preparato un offerta per chiesa di 140 milioni - calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO! La #Juventus cederebbe #Chiesa solo per un'offerta irrinunciabile: ma quanto vale per voi oggi il suo cartellino? ?? -