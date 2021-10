“Chi lo ha fatto resterà impunito”, la dura accusa di Elisabetta Canalis (Di venerdì 1 ottobre 2021) Duro atto di accusa su Instagram da parte di Elisabetta Canalis notoriamente schieratissima nella causa degli animali. Ecco cosa è successo Elisabetta Canalis è davvero furiosa e non le manda a dire. A scatenare la rabbia e l’indignazione della show girl di Sassari, 43 anni lo scorso 12 settembre, un fatto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 30 settembre, a Torri del Benaco sponda veronese del Lago di Garda. —>>> Leggi anche Elisabetta Canalis fa chiarezza sulla crisi con Brian Perri: ecco come stanno le cose Come riporta il popolare sito di gossip e cronaca Dagospia un povero cane è stato fatto affogare, con le pietre legate al corpo, nel famoso lago del Nord Italia. Il sito documenta l’accaduto ... Leggi su ck12 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Duro atto disu Instagram da parte dinotoriamente schieratissima nella causa degli animali. Ecco cosa è successoè davvero furiosa e non le manda a dire. A scatenare la rabbia e l’indignazione della show girl di Sassari, 43 anni lo scorso 12 settembre, unaccaduto nella giornata di ieri, giovedì 30 settembre, a Torri del Benaco sponda veronese del Lago di Garda. —>>> Leggi anchefa chiarezza sulla crisi con Brian Perri: ecco come stanno le cose Come riporta il popolare sito di gossip e cronaca Dagospia un povero cane è statoaffogare, con le pietre legate al corpo, nel famoso lago del Nord Italia. Il sito documenta l’accaduto ...

