Chi è Manila Nazzaro? Età, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo di Manila Nazzaro, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Età, altezza, vita privata, lavoro e Instagram.

Chi è Manila Nazzaro
Nome e Cognome: Manila Nazzaro
Data di nascita: 10 ottobre 1977
Luogo di Nascita: Foggia
Età: 43 anni
Altezza: 1,80 cm
Peso: 58 kg
Segno zodiacale: Bilancia
Professione: Conduttrice televisiva e radiofonica
Fidanzato: Lorenzo Amoruso
Figli: Ha due figli
Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili
Profilo Instagram: @ManilaNazzaro

Manila Nazzaro età e biografia

curleesly : ho recuperato un po’ di video del discorso di manila e jo in camera con soleil ed è terrificante, ma quelle non sta… - GiorgyLouis_ : RT @Tinkerb11911547: Manila è una brava persona. Ha sempre ascoltato tutti, consolato, consigliato, evidenziato i loro pregi e la loro forz… - ClcChiara : RT @emxslm1: Chi avete salvato? #gfvip #andrea #casalino #nicola #pisu #gianmaria #soleil #manuel #alex #manila #miriana #davide #silvestri - dreithal : RT @emxslm1: Chi avete salvato? #gfvip #andrea #casalino #nicola #pisu #gianmaria #soleil #manuel #alex #manila #miriana #davide #silvestri - vox_indocti : @iolucetutenebre Esattamente. Mi è scaduta tantissimo Manila. La stessa che diceva a Sole 'guai chi ti tocca, dentro e fuori'. Come no ?? -