Chi è Dennis Fantina? Età, altezza, figli e Instagram (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Dennis Fantina, dall’età, all’altezza, ai figli, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Dennis Fantina Nome e Cognome: Dennis Fantina Data di nascita: 6 dicembre 1976 Luogo di Nascita: Trieste Età: 44 anni altezza: 182 cm Peso: 79 kg Segno zodiacale: Sagittario Professione: cantante e conduttore Fidanzato: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, dall’età, all’, ai, a dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 6 dicembre 1976 Luogo di Nascita: Trieste Età: 44 anni: 182 cm Peso: 79 kg Segno zodiacale: Sagittario Professione: cantante e conduttore Fidanzato: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Anaid703 : @Michi97255152 @Dennis_Fantina @pierpaolopretel @AchilleIDOL Scusate ma non è chi la pensa in modo diverso deve ess… - dgCarmel81 : @Dennis_Fantina @ioetesolonoi @pierpaolopretel @AchilleIDOL C'è la faranno i nostri eroi ad aver pier a cena x una sera ...chi lo sa?????? - auricchi1 : @blus1976 @Dennis_Fantina @Marina04175536 @pierpaolopretel @AchilleIDOL Hai scelto il momento peggiore per scrivere… - ioetesolonoi : @Carla63888455 @Dennis_Fantina @pierpaolopretel @AchilleIDOL Dennis blocca lei e chi gli ha messo like, non conside… - TarabusiGiulia : ma tu chi scegli? #dennis #thomas -