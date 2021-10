Chi è Deborah Iurato di Amici che ha mandato in tilt Ilary Blasi (Di venerdì 1 ottobre 2021) È bastato il suo nome per mettere in difficoltà Ilary Blasi. Deborah Iurato è stata infatti nominata nel corso della terza puntata di Star In The Star e, in particolare, da Claudio Amendola. L’attore riteneva, infatti, che l’artista siciliana si celasse sotto la maschera di Lady Gaga, tra le più apprezzate di quest’edizione tagliata anzitempo. Deborah Iurato, lo stupore di Ilary Blasi Un nome pronunciato a bruciapelo che ha messo in difficoltà la conduttrice. Claudio Amendola ha forse osato un po’ troppo con le supposizioni, mandando in tilt Ilary Blasi che – anche se solo per un momento – si è trovata a non avere parole. “Come?” – ha esclamato la Blasi – senza riuscire a trovare ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 ottobre 2021) È bastato il suo nome per mettere in difficoltàè stata infatti nominata nel corso della terza puntata di Star In The Star e, in particolare, da Claudio Amendola. L’attore riteneva, infatti, che l’artista siciliana si celasse sotto la maschera di Lady Gaga, tra le più apprezzate di quest’edizione tagliata anzitempo., lo stupore diUn nome pronunciato a bruciapelo che ha messo in difficoltà la conduttrice. Claudio Amendola ha forse osato un po’ troppo con le supposizioni, mandando inche – anche se solo per un momento – si è trovata a non avere parole. “Come?” – ha esclamato la– senza riuscire a trovare ...

17Zanni : RT @sabry_vet: ILARY NON SA CHI SIA DEBORAH IURATO ?? #StarintheStar - soloversacexme : RT @_whattheroso: Ilary, tranquilla, puoi chiedere chi cazz è Deborah Iurato #starinthestar - aveta_sara : RT @sabry_vet: ILARY NON SA CHI SIA DEBORAH IURATO ?? #StarintheStar - AliceD_8 : RT @smiletiziano1: Claudio Amendola aveva posto la domanda a Ilary ma lei non ha la più pallida idea di chi sia Deborah Iurato ?? #StarInT… - smiletiziano1 : Claudio Amendola aveva posto la domanda a Ilary ma lei non ha la più pallida idea di chi sia Deborah Iurato ??… -