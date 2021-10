Che scuola ha fatto Samuele Bersani? Non ci crederete (Di venerdì 1 ottobre 2021) Samuele Bersani è uno dei cantautori più apprezzati sulla scena italiana. Ha ricevuto tanti riconoscimenti ma la sua storia da dove parte? Samuele Bersani (GettyImages)Il cantautore riminese, Samuele Bersani, è uno dei più apprezzati. Le sue canzoni non sono solo cantante ma aiutano anche a riflettere. Nella sua lunga carriera ha ricevuto tanti apprezzamenti e riconoscimenti. Cosa inevitabile per una grande penna che è ancora amatissimo e seguitissimo. È tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti, ben tre targhe, avuti da parte del Club Tenco. La sua straordinaria carriera inizia dagli anni Novanta a seguito dell’incontro con Lucio Dalla. Una scelta non casuale di fargli aprire il Cambio Tour del 1991. Dalla aveva già capito le grandi potenzialità di ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 ottobre 2021)è uno dei cantautori più apprezzati sulla scena italiana. Ha ricevuto tanti riconoscimenti ma la sua storia da dove parte?(GettyImages)Il cantautore riminese,, è uno dei più apprezzati. Le sue canzoni non sono solo cantante ma aiutano anche a riflettere. Nella sua lunga carriera ha ricevuto tanti apprezzamenti e riconoscimenti. Cosa inevitabile per una grande penna che è ancora amatissimo e seguitissimo. È tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti, ben tre targhe, avuti da parte del Club Tenco. La sua straordinaria carriera inizia dagli anni Novanta a seguito dell’incontro con Lucio Dalla. Una scelta non casuale di fargli aprire il Cambio Tour del 1991. Dalla aveva già capito le grandi potenzialità di ...

Advertising

borghi_claudio : La 'Scuola di magia' di stamattina. Non chiedetemi cose che potreste sentire qui. Versione youtube - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 13 giorni le bimbe e le ragazze afghane non possono andare a scuola. 13 giorni fa - dopo u… - _Nico_Piro_ : Non dimentichiamo che da 12 giorni le bambine e le ragazze afghane non possono andare a scuola e da oggi sono in at… - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa Ma chi può credere che tutto sia opera di una bambina che manco va a scuola tanto conviene ai suoi ge… - MgraziaT : RT @_Nico_Piro_: Non dimentichiamo che da 13 giorni le bimbe e le ragazze afghane non possono andare a scuola. 13 giorni fa - dopo un mese… -