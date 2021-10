Che cosa ha detto Vanessa Nakate, la nuova Greta Thunberg (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non solo Greta Thunberg. A Milano sulla tribuna dello Youth4Climate è salita la giovanissima Vanessa Nakate che ha parlato, emozionata, del suo continente, l'Africa: «Siamo responsabili solo del 3% delle emissioni globali di Co2, ma ne subiamo molto di più le conseguenze». Una testimonianza in prima persona: «Non si può più rimandare, ho visto i corpi», ha detto Vanessa riferendosi alle vittime delle alluvioni nella sua Uganda, e descrivendo le perdite e e i disastri naturali attribuiti al cambiamento climatico, che negli ultimi mesi hanno flagellato il continente, dagli incendi boschivi in Algeria, alle alluvioni in Uganda e Nigeria, alla grave siccità che affligge il Madagascar. Senza fare notizia in Occidente: «Non è ironico? L’Africa – ha detto ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Non solo. A Milano sulla tribuna dello Youth4Climate è salita la giovanissimache ha parlato, emozionata, del suo continente, l'Africa: «Siamo responsabili solo del 3% delle emissioni globali di Co2, ma ne subiamo molto di più le conseguenze». Una testimonianza in prima persona: «Non si può più rimandare, ho visto i corpi», hariferendosi alle vittime delle alluvioni nella sua Uganda, e descrivendo le perdite e e i disastri naturali attribuiti al cambiamento climatico, che negli ultimi mesi hanno flagellato il continente, dagli incendi boschivi in Algeria, alle alluvioni in Uganda e Nigeria, alla grave siccità che affligge il Madagascar. Senza fare notizia in Occidente: «Non è ironico? L’Africa – ha...

