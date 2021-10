Cassazione respinge ricorso contro libertà marito Corvi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La prima sezione dellaha rigettato ildella procura di Ternil'annullamento, deciso dal tribunale del riesame di Perugia, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per ...

Agenzia ANSA

Tesi ora accolta dalla. L'uomo si è sempre proclamato innocente ed estraneo alla scomparsa della moglie. . 1 ottobre 2021... La prima sezione della Cassazione ha rigettato il ricorso della procura di Terni contro l'annullamento, deciso dal tribunale del riesame di Perugia, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per ...