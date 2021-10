Caso Morisi, le dichiarazioni dei due ragazzi: "Se saremo in tribunale dirò tutta la verità" (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta ' Se saremo in tribunale dirò tutta la verità ', così uno dei due ragazzi coinvolti nella serata a base di 'sesso e droga' organizzata da Luca Morisi, l'ex direttore della comunicazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 ottobre 2021) commenta ' Seinla', così uno dei duecoinvolti nella serata a base di 'sesso e droga' organizzata da Luca, l'ex direttore della comunicazione ...

