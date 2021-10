Caso Luca Morisi, la ricostruzione dei fatti e il racconto del ragazzo rumeno (Di venerdì 1 ottobre 2021) , i verbali e le dichiarazioni che incastrerebbero l’ex social media manager della Lega Si inizia a fare chiarezza sul Caso di droga che ha coinvolto il social media manager della Lega. Secondo il ragazzo rumeno, Petre 20 anni, a chiamare i carabinieri è stato lui stesso dopo essere uscito da casa di Morisi. Le sue dichiarazioni raccolte dal Corriere della Sera, parlano di un malore causato dall’uso di droga. Dopo aver chiamato il 112, Petre avrebbe subito ammesso il possesso della ghb, la droga dello stupro. Quindi non c’è stato alcun controllo casuale come era stato detto fino ad ora e l’anomalia sarebbe rilevata anche dal fatto che di questo racconto non ci sarebbe traccia nei verbali, non si parla, informa sempre il Corriere della Sera, nemmeno della provenienza della bottiglia, ma solo che “verrà ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) , i verbali e le dichiarazioni che incastrerebbero l’ex social media manager della Lega Si inizia a fare chiarezza suldi droga che ha coinvolto il social media manager della Lega. Secondo il, Petre 20 anni, a chiamare i carabinieri è stato lui stesso dopo essere uscito da casa di. Le sue dichiarazioni raccolte dal Corriere della Sera, parlano di un malore causato dall’uso di droga. Dopo aver chiamato il 112, Petre avrebbe subito ammesso il possesso della ghb, la droga dello stupro. Quindi non c’è stato alcun controllo casuale come era stato detto fino ad ora e l’anomalia sarebbe rilevata anche dal fatto che di questonon ci sarebbe traccia nei verbali, non si parla, informa sempre il Corriere della Sera, nemmeno della provenienza della bottiglia, ma solo che “verrà ...

