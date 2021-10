Carlo Fidanza | M5s chiede le dimissioni dell’eurodeputato Fdi dopo l’inchiesta di Fanpage Europa Verde deposita un esposto

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Gli eurodeputati M5s chiedono ledi, capo delegazione Fdi al Parlamento europeo e al centro deldisulla campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Milano tra presunti finanziamenti in nero e le pressioni dei gruppi di estrema destra.ha inveceto unin procura a Milano: “Chiediamo l’apertura di un’inchiesta per accertare i fatti e nel caso adottare i provvedimenti necessari. Il sistema delle lavatrici di cui ha parlato il Barone Nero” ovvero Roberto Jonghi Lavarini, “potrebbe aver consentito anche il riciclaggio di denaro sporco di dubbia provenienza, e questo è un fatto che va immediatamente accertato”, hanno dichiarato i portavoce Angelo Bonelli ed Eleonora Evi ...

Nella prima puntata dell'inchiesta, si può vedere come, europarlamentare e capo delegazione di Fratelli d'Italia, parli del candidato sindaco della sua coalizione Luca Bernardo, e ...Inoltre, i trucchetti su come finanziare illegalmente la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, svelati dalle parole stesse dicapodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento ...Nella Lega ma anche in Forza Italia e Fratelli d’Italia”. E il riferimento del partito di Giorgia Meloni è Carlo Fidanza, europarlamentare. “Lo sento tutti i giorni”, dice Lavarini ...Fanpage svela meccanismi illeciti per finanziare le campagne elettorali. FdI: "Vogliamo il girato integrale, se necessario provvederemo" ...