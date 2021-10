Caos Alitalia | nodo CIGS | il piano del Governo

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Far slittare di qualche settimana il decollo di Italia Trasporto Aereo con il duplice obiettivo di “placare i dipendenti die trovare un accordo con i sindacati sull’avvio della newco e sulla chiusura della vecchia compagnia”. Nelle scorse ore, a riportare l’ipotesi il Corriere della Sera, definendola comunque “estrema” ma “che gira tra i ministeri competenti da alcuni giorni”, a testimonianza – qualora ce ne fosse bisogno – della complessità del dossier. ITA, rischio falsa partenza? Al momento, viene chiarito, è solo una opzione anche piuttosto scomoda visto che metterebbe non poco in imbarazzo ilDraghi nei confronti di Bruxelles. Tradotto: ci si muove su un terreno minato. E Roma lo sa. Allo stato, il prossimo 14 ottobre– da oltre quattro anni in amministrazione straordinaria – spegnerà ufficialmente ...

Advertising

GiovanniPompeo : @Alitalia se dovete combinare quello che state combinando con il caos bagagli e voli cancellati… è meglio che falli… - infoiteconomia : Caos Alitalia, ancora voli cancellati: il 15 ottobre si chiude, poi parte Ita - leonard_berberi : Con 31 voli annullati in un giorno #Alitalia si è piazzata ieri settima nel mondo nella poco invidiabile classifica… - infoiteconomia : Caos Alitalia, ancora voli cancellati: il 15 si chiude, poi parte Ita - infoiteconomia : Caos Alitalia: voli cancellati, ritardi e solo bagagli a mano -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Alitalia

Corriere della Sera

E poi: 'Tutta colpa di', sbotta. Niente da fare, Salvini scappa via. E La Russa: 'Sono due ... L'INCIDENTE Ma se un incidente di percorso viene letto coralmente come l'ennesima prova del...Cancellazioni (31 in tutto) , atterraggi in ritardo e l'avviso di portarsi dietro solo il bagaglio a mano - quello in stiva rischierebbe di essere consegnato giorni dopo. È il volto del, descritto da Leonard Berberi sul Corriere della Sera, a 15 giorni dalla chiusura della compagnia . Tra le criticità anche quelle riguardanti la forza lavoro: sono state erogate infatti ...La fotografia è la stessa: stesso palco, stessa posa (col pollice alzato in segno di vittoria), stessi sorrisi, stessi convenuti. Salvo uno: in una foto per lanciare il candidato sindaco ...C’è intanto tempo fino alle 24 del 30 settembre per inviare la richiesta di ammissione alla data room per partecipare alla gara per il marchio di Alitalia. La newco. Sul fronte Ita si va avanti per ri ...