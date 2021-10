Canarie | continua l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja | si è aperta una terza bocca

(Di venerdì 1 ottobre 2021)ha un’altra. Ildi La Palma nelle isole, attivo dal 19 settembre, ha un nuovo centro di emissioni a circa 400 metri dal cratere principale, che si aggiunge alle due bocche che si sono aperte nell’ultima settimana. A darne notizia è El Pais, citando fonti del National Geographic Institute. Manuel Nogales, delegato del Cisc, ha commentato: «Non è una buona notizia, perché potrebbe danneggiare le infrastrutture del luogo». Oggi, 1 ottobre, la concentrazione di anidride solforosa nell’aria è aumentata in diverse zone di La Palma, anche a seguito di un aumento dell’attività eruttiva registrato ieri, 30 settembre. Come ha spiegato la direzione del Piano di emergenza vulcanica delle Isole(Pevolca), questo non rappresenta un rischio per la salute. ...

Come ha spiegato la direzione del Piano di emergenza vulcanica delle Isole(Pevolca), questo non rappresenta un rischio per la salute. Alcuni quartieri del comune, in cui vivono circa 20.000 ...La qualità dell'aria alle Canarie potrebbe peggiorare all'improvviso, dopo il contatto tra la lava emessa dal vulcano Cumbra Vieja e l'Oceano. La colata lavica sull'isola di La Palma continua ininterr ...I responsabili del piano d'emergenza per l'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma (Canarie) stanno monitorando in modo "intensivo" parametri relativi alla qualità dell'aria, vista la possibilità di ...