Camorra Blitz dei Carabinieri all’alba | 10 arresti tra Napoli | Salerno e Caserta

Advertising

anteprima24 : ** Camorra, blitz a #Pozzuoli: imprenditore nautico arrestato per estorsione ** -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra Blitz

...già abbonato? ACCEDI Leggi anche Quelper rimuovere il busto di Es17: il racket benedetto dalla memoria del baby boss Lady Gomorra: in trappola la boss che ispirò Scianel nella serie tv,...ILSorrento, turisti inglesi ubriachi e senza mascherina bloccano un... LA DENUNCIA Napoli, anche gli ospedali ostaggi dei fuochi d'artificio :caos... Il decreto di sequestro è stato emesso dal ...E' in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Salerno impegnati nell'esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere, eme ...Dieci le persone arrestate. Rispondono dei reati di estorsione, danneggiamento, detenzione e porto abusivi di materiale esplodente, riciclaggio, violenza o minaccia per costringere a commettere un rea ...