Advertising

fisco24_info : Cambi: euro in lieve rialzo a 1,1586 dollari: Moneta unica a 128,6 yen - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 128,895 #yen alle 19.30 | - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,71%): Cambi: yen più forte su dollaro ed euro - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 129,598 #yen alle 15.41 | - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 129,805 #yen alle 11.30 | -

Ultime Notizie dalla rete : Cambi euro

Agenzia ANSA

in lieve rialzo in avvio di giornata sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1586 dollari in lieve rialzo (+0,5%) rispetto alla chiusura di ieri. Lo yen passa di mano a ...Sul mercato deiil dollaro consolida le posizioni sotto quota 1,16 per una 1,1581 da 1,1590 ieri in chiusura. Poco mosso il prezzo del petrolio. Ppa - 01 - 10 - 21 08:37:39 (0151) 5 NNNNEuro in lieve rialzo in avvio di giornata sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,1586 dollari in lieve rialzo (+0,5%) rispetto alla chiusura di ieri. Lo yen passa di mano a qu ...La nuova Dacia sandero Streetway automatica si distingue per la linea moderna, le dotazioni di bordo complete e una eccellente manovrabilità ...