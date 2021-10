Cagliari-Venezia 1 ottobre ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’arrivo di Mazzarri sulla panchina delaveva generato una scossa che aveva portato all’ottima prestazione contro la Lazio ma i limiti della rosa sembrano tali che anche il cambio di allenatore non ha cambiato la classifica e adesso dopo le due sconfitte consecutive contro Empoli e Napoli la prospettiva di lottare nuovamente per la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri. A ...tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2000: dopo aver perso il primo incontro nella competizione contro i sardi nel 1966, i lagunari sono rimasti ...La settima giornata di Serie A si infiamma con il match del venerdì sera che si giocherà alla Sardegna Arena e che vedrà il Cagliari sfidare il neopromosso Venezia. Una sfida avvincente disputata tra ...Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie A Cagliari-Venezia. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match.