Britney Spears nuda: la foto bomba su Instagram è un grido di libertà ritrovata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Britney Spears ha recentemente lasciato i suoi fan a bocca aperta pubblicando delle foto sul suo profilo Instagram in cui appare nuda: è il suo grido di libertà ritrovata. Britney Spears ha festeggiato la sua ritrovata libertà pubblicando una serie di foto su Instagram in cui si è mostrata completamente nuda, in tutto il suo splendore. Dopo tredici anni la cantante è finalmente libera dalla tutela legale del padre, Jamie Spears, come deciso dalla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. Nelle scorse ore la giudice ha annunciato la sospensione della tutela: "La situazione attuale è insostenibile. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 ottobre 2021)ha recentemente lasciato i suoi fan a bocca aperta pubblicando dellesul suo profiloin cui appare: è il suodiha festeggiato la suapubblicando una serie disuin cui si è mostrata completamente, in tutto il suo splendore. Dopo tredici anni la cantante è finalmente libera dalla tutela legale del padre, Jamie, come deciso dalla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny. Nelle scorse ore la giudice ha annunciato la sospensione della tutela: "La situazione attuale è insostenibile. ...

