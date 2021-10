Boxe truccata ai Giochi di Rio | i giudici si scambiavano segnali a bordo ring

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 ottobre 2021) “Corruzione, concussione e manipolazione dei risultati sportivi”. Isi scambianoper sistemare gli incontri. Questa è stata laalle Olimpiadi di Rio 2016. Il rapporto del professor Richard McLaren (l’uomo che aveva scoperchiato il pentolone del doping di Stato in Russia), ha affermato che i semi della corruzione erano stati seminati negli anni precedenti, con incontri sospetti anche prima e durante Londra 2012. Secondo l’inchiesta esisteva una cultura dei “favori”, in particolare tra i paesi post-sovietici. L’Azerbaigian per esempio aveva concesso all’organo di governo dellaamatoriale, l’Aiba, un prestito di investimento di 10 milioni di dollari ottenendo in cambio incontri “aggiustati” già alle Olimpiadi di Londra. Quattro anni dopo una tangente ...