Boxe, Daniele Scardina vs Jürgen Doberstein stasera in tv: data, orario, streaming (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Milano Boxing Night accende i riflettori dell’Allianz Cloud. C’è Daniele Scardina al ritorno sul ring, stavolta per affrontare il 32enne tedesco Jurgen Doberstein che contenderà a ‘King Toretto’ il titolo interconentale WBO dei pesi supermedi. Crocevia fondamentale per la carriera del pugile italiano che cerca la ventesima vittoria su venti, la conferma dell’imbattibilità ma soprattutto un passettino in più verso il sogno della sfida per il titolo mondiale. Il combattimento di Scardina è in programma stasera, all’incirca verso le 22:30 di venerdì 1 ottobre. Ma la riunione inizierà alle 19:00 e sarà possibile seguirla integralmente su Dazn oltre che su Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo round. Prima di Scardina, sarà anche il ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Milano Boxing Night accende i riflettori dell’Allianz Cloud. C’èal ritorno sul ring, stavolta per affrontare il 32enne tedesco Jurgenche contenderà a ‘King Toretto’ il titolo interconentale WBO dei pesi supermedi. Crocevia fondamentale per la carriera del pugile italiano che cerca la ventesima vittoria su venti, la conferma dell’imbattibilità ma soprattutto un passettino in più verso il sogno della sfida per il titolo mondiale. Il combattimento diè in programma, all’incirca verso le 22:30 di venerdì 1 ottobre. Ma la riunione inizierà alle 19:00 e sarà possibile seguirla integralmente su Dazn oltre che su Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo round. Prima di, sarà anche il ...

Advertising

STnews365 : Milano Boxing Night, sul ring Daniele Scardina e Devis Boschiero. Grande notte di Boxe domani a Milano, con due tit… - sportface2016 : #Boxe, domani in tv Daniele #Scardina vs Jurgen #Doberstein: ecco le informazioni per seguire l'incontro - sportal_it : Boxe, Scardina carico per il match con Doberstein - mma_twister : UFC Santos vs Walker con Gaetano Pirrello, Bellator 257 con Michael 'Venom' Page, una valanga fighter italiani in C… -