Boxe, Daniele Scardina: “Sogno di sfidare Canelo”. Stasera Jacobs sugli spalti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Daniele Scardina cerca la ventesima vittoria in carriera, stavolta contro Jurgen Doberstein in un incontro che mette in palio il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. E’ di fatto l’appuntamento più importante della carriera di ‘King Toretto’ che sa di essere giunto ad una fase in cui ogni vittoria può essere pesantissima. E lui dimostra di avere le idee chiare, col Sogno del titolo mondiale bene in testa: “Ogni mattina mi sveglio e mi immagino su un ring di Las Vegas a disputare il Mondiale contro Canelo Alvarez, è giusto puntare all’obiettivo massimo – ha detto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in vista dell’evento di Stasera a Milano, soffermandosi sul fuoriclasse della categoria che a novembre proverà ad unificare le cinture – Del messicano vorrei avere il colpo d’occhio e la ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021)cerca la ventesima vittoria in carriera, stavolta contro Jurgen Doberstein in un incontro che mette in palio il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. E’ di fatto l’appuntamento più importante della carriera di ‘King Toretto’ che sa di essere giunto ad una fase in cui ogni vittoria può essere pesantissima. E lui dimostra di avere le idee chiare, coldel titolo mondiale bene in testa: “Ogni mattina mi sveglio e mi immagino su un ring di Las Vegas a disputare il Mondiale controAlvarez, è giusto puntare all’obiettivo massimo – ha detto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in vista dell’evento dia Milano, soffermandosi sul fuoriclasse della categoria che a novembre proverà ad unificare le cinture – Del messicano vorrei avere il colpo d’occhio e la ...

