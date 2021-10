Boxe, Daniele Scardina: “Sogno di sfidare Canelo Alvarez per il Mondiale”. Stasera sul ring, Marcell Jacobs sugli spalti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Daniele Scardina sarà il grande protagonista della Milano Boxing Night, in programma questa sera all’Allianz Cloud Arena del capoluogo lombardo. Il pugile italiano affronterà il tedesco di origini kazake Juergen Doberstein nel main event, dovE verrà messo in palio il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. Il 29enne tornerà sul ring a sette mesi di distanza dal successo su Cesar Nunez valso la cintura dell’Unione Europea. Si tratta di una tappa di passaggio per il nativo di Rozzano, il quale sogna di scalare ulteriormente le classifiche internazionali e arrivare a combattere per il titolo iridato. Il ribattezzato King Toretto, imbattuto con all’attivo 19 vittorie (di cui 15 per ko), ne ha parlato in una dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Ogni mattina mi sveglio e mi immagino su un ring di Las ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021)sarà il grande protagonista della Milano Boxing Night, in programma questa sera all’Allianz Cloud Arena del capoluogo lombardo. Il pugile italiano affronterà il tedesco di origini kazake Juergen Doberstein nel main event, dovE verrà messo in palio il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. Il 29enne tornerà sula sette mesi di distanza dal successo su Cesar Nunez valso la cintura dell’Unione Europea. Si tratta di una tappa di passaggio per il nativo di Rozzano, il quale sogna di scalare ulteriormente le classifiche internazionali e arrivare a combattere per il titolo iridato. Il ribattezzato King Toretto, imbattuto con all’attivo 19 vittorie (di cui 15 per ko), ne ha parlato in una dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Ogni mattina mi sveglio e mi immagino su undi Las ...

