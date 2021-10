Borussia Dortmund-Augsburg (sabato 2 ottobre, ore 15:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 1 ottobre 2021) Settima giornata di Bundesliga e il Borussia Dortmund di Rose, uscito vittorioso dalla sfida champions contro lo Sporting Lisbona, affronta in casa l’Augsburg. Gialloneri che hanno riscattato il ko di Monchengladbach con un successo di misura sui portoghesi, che li porta in vetta al girone a punteggio pieno. È stata la serata di Malen: l’ex PSV ha InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 1 ottobre 2021) Settima giornata di Bundesliga e ildi Rose, uscito vittorioso dalla sfida champions contro lo Sporting Lisbona, affronta in casa l’. Gialloneri che hanno riscattato il ko di Monchengladbach con un successo di misura sui portoghesi, che li porta in vetta al girone a punteggio pieno. È stata la serata di Malen: l’ex PSV ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

SadStoks : @umberrated Ah giusto perché ho sentito gente dire che contro le big si spegne ecc. Col borussia dortmund 2 settima… - GabriTassinari : RT @GiGiglio99: Avversari battuti dalla Juventus negli ultimi 10 anni in champions: Real Madrid Barcellona Atletico Madrid Manchester City… - briziomanfredi : RT @GiGiglio99: Avversari battuti dalla Juventus negli ultimi 10 anni in champions: Real Madrid Barcellona Atletico Madrid Manchester City… - IbrahimQahtani7 : RT @GiGiglio99: Avversari battuti dalla Juventus negli ultimi 10 anni in champions: Real Madrid Barcellona Atletico Madrid Manchester City… - Danielcast_09 : RT @GiGiglio99: Avversari battuti dalla Juventus negli ultimi 10 anni in champions: Real Madrid Barcellona Atletico Madrid Manchester City… -