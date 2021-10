Bonus Pc e Tablet: domande entro oggi 1° ottobre: come richiederlo e importi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bonus Pc e Tablet 2020 in scadenza oggi 1° ottobre 2021. Lanciato lo scorso novembre 2020, il governo ha messo a disposizione un budget complessivo di oltre 200 milioni di euro. Ad oggi sono stati utilizzati circa il 50% dei fondi erogati, ma ad oggi non sono state ufficializzate proroghe Il vocher PC scade quindi oggi il 1 ottobre 2021, data oltre il quale non sarà più possibile richiederlo. La diffusione della pandemia da Coronavirus ha innescato l’obbligo di un nuovo approccio, sia da un punto di vista lavorativo – con l’incentivazione dello smart working – sia da un punto di vista tecnologico, con l’introduzione di lezioni a distanza, non soltanto in ambito scolastico. Questi avvenimenti spingo il Paese ad adattarsi al cambiamento ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 1 ottobre 2021)Pc e2020 in scadenza1°2021. Lanciato lo scorso novembre 2020, il governo ha messo a disposizione un budget complessivo di oltre 200 milioni di euro. Adsono stati utilizzati circa il 50% dei fondi erogati, ma adnon sono state ufficializzate proroghe Il vocher PC scade quindiil 12021, data oltre il quale non sarà più possibile. La diffusione della pandemia da Coronavirus ha innescato l’obbligo di un nuovo approccio, sia da un punto di vista lavorativo – con l’incentivazione dello smart working – sia da un punto di vista tecnologico, con l’introduzione di lezioni a distanza, non soltanto in ambito scolastico. Questi avvenimenti spingo il Paese ad adattarsi al cambiamento ...

