Boltiere | 200mila euro per opere dedicate alle scuole

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 ottobre 2021). Mercoledì 29 settembre20.00, alla sala consiliare del comune di, si è riunita la seduta del consiglio comunale. In questa sede si è apportata una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, che ha visto l’inserimento di 200.000 € di fondi ricevuti dal ministero dell’istruzione per. Il primo punto all’ordine del giorno è stato proprio la variazione. Grazie ad alcuni risparmi di spesa apportati nel corso dell’anno, si sono riusciti a recuperare circa 25.000 € che verranno utilizzati per le potature del patrimonio arboreo comunale. Altri 15.000 € verranno, invece, dedicati alla sistemazione dell’impianto di areazione del centro civico Aldo Moro. La variazione più importante, tuttavia, come detto in precedenza è stata ...