Bologna entra nell'élite mondiale delle Business School (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI- Bologna Business School ha ricevuto l'accreditamento EQUIS, entrando così a far parte del ristretto gruppo delle Business School globali che rispettano i più rigorosi requisiti di qualità. “Siamo molto orgogliosi, anche se questa non è una medaglia ma l'inizio di una nuova fase di forte responsabilità”, ha dichiarato Massimo Bergami, Dean di Bologna Business School. Bologna Business School è una fondazione di partecipazione che coinvolge ogni anno oltre 2.000 partecipanti ai propri corsi, offrendo 11 professional master (di cui 8 in inglese) rivolti a studenti che hanno un'età media intorno ai 25 anni e provengono da 47 paesi al mondo. La Scuola offre inoltre 16 ... Leggi su agi (Di venerdì 1 ottobre 2021) AGI-ha ricevuto l'accreditamento EQUIS,ndo così a far parte del ristretto gruppoglobali che rispettano i più rigorosi requisiti di qualità. “Siamo molto orgogliosi, anche se questa non è una medaglia ma l'inizio di una nuova fase di forte responsabilità”, ha dichiarato Massimo Bergami, Dean diè una fondazione di partecipazione che coinvolge ogni anno oltre 2.000 partecipanti ai propri corsi, offrendo 11 professional master (di cui 8 in inglese) rivolti a studenti che hanno un'età media intorno ai 25 anni e provengono da 47 paesi al mondo. La Scuola offre inoltre 16 ...

Advertising

AAttolino : RT @sbonaccini: La Bologna Business School entra a far parte delle migliori business school al mondo, avendo ricevuto l'accreditamento Equi… - GiuseppeCima : RT @sbonaccini: La Bologna Business School entra a far parte delle migliori business school al mondo, avendo ricevuto l'accreditamento Equi… - mariamacina : @Laila76913893 @LeonebonCettina @virginiaraggi FICO è l'acronimo di Fabbrica Italiana COntadina. È un grande parco… - paperone84 : RT @sbonaccini: La Bologna Business School entra a far parte delle migliori business school al mondo, avendo ricevuto l'accreditamento Equi… - ArturoPoli88 : RT @sbonaccini: La Bologna Business School entra a far parte delle migliori business school al mondo, avendo ricevuto l'accreditamento Equi… -