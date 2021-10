Blangiardo Istat | «Il Coronavirus come la terza guerra mondiale | più morti e meno figli»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’epidemia diha lasciato danni pari a quelli di una. Parola di Gian Carlo, presidente dell’, in un’intervista a Repubblica. Per lui l’Italia è «un Paese segnato da un’esperienza drammatica che ha avuto lo stesso impatto, in termini di perdita di vite umane, di una. Più di 130.000 vittime, certamente per la maggior parte nella popolazione più anziana, e che però non hanno rallentato l’inesorabile processo di invecchiamento». Anche perché durante la pandemia di bambini ne sono nati ancora: «Se le previsioni saranno confermate chiuderemo il 2021 per la prima volta sotto quota 400 mila nuovi nati, probabilmente intorno a 390 mila. Per dare un elemento di confronto, ...