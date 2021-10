“Blackout nel periodo di Natale”. Energia elettrica, la previsione degli esperti spaventa l’Italia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bollette di luce e gas, aumenti al via. Scattano infatti le maggiorazioni previste nel quarto trimestre che peseranno sulle tasche degli italiani a partire da oggi. Ma a quanto ammonta il rincaro? Si passa da una media del +29,8% per l’elettricità al +14,4% per il gas. Questo l’aumento dopo la riduzione avvenuta grazie all’intervento del governo, che con un decreto d’urgenza ne ha ridimensionato l’impatto per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. Senza la misura dell’esecutivo infatti, spiega l’Arera, “le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”. Una tempesta perfetta che potrebbe avere un impatto sul prossimo Natale. A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano La Stampa che spiega come oggi che la mancanza di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Bollette di luce e gas, aumenti al via. Scattano infatti le maggiorazioni previste nel quarto trimestre che peseranno sulle tascheitaliani a partire da oggi. Ma a quanto ammonta il rincaro? Si passa da una media del +29,8% per l’elettricità al +14,4% per il gas. Questo l’aumento dopo la riduzione avvenuta grazie all’intervento del governo, che con un decreto d’urgenza ne ha ridimensionato l’impatto per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. Senza la misura dell’esecutivo infatti, spiega l’Arera, “le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’elettricità e di oltre il 30% di quella del gas”. Una tempesta perfetta che potrebbe avere un impatto sul prossimo. A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano La Stampa che spiega come oggi che la mancanza di ...

