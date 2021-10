Black Widow: Scarlett Johansson e Disney hanno raggiunto un accordo (Di venerdì 1 ottobre 2021) accordo raggiunto tra Disney e Scarlett Johansson e pace fatta, l'attrice tornerà a collaborare con lo studio per il preannunciato Tower of Terror. Scarlett Johansson e Disney hanno raggiunto un accordo dopo la causa intentata dall'attrice contro la compagnia per via dell'uscita in streaming di Black Widow. Scelta, questa, che avrebbe infranto il contratto della Johansson. I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Scarlett Johansson aveva chiesto allo studio un compenso di 50 milioni di dollari. "Sono felice di aver risolto le mie divergenze con Disney", ha dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 ottobre 2021)trae pace fatta, l'attrice tornerà a collaborare con lo studio per il preannunciato Tower of Terror.undopo la causa intentata dall'attrice contro la compagnia per via dell'uscita in streaming di. Scelta, questa, che avrebbe infranto il contratto della. I termini dell'non sono stati resi noti.aveva chiesto allo studio un compenso di 50 milioni di dollari. "Sono felice di aver risolto le mie divergenze con", ha dichiarato ...

